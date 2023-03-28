Spiegel: Германия увеличит военную помощь Киеву из-за его материальных потерь Фото: REUTERS

Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро, об этом написал журнал Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства в бюджетную комиссию бундестага.

«Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы», - говорится в статье.

«В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов», - приводит издание заявление финансового ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года американское издание American Thinker заявило, что администрация Байдена проявляет безответственность в вопросах оборота американского оружия на внешних рынках и в качестве примера приводилась Украина.

«Из последних новостей складывается картина, что наше правительство не имеет ни малейшего представления о том, куда на самом деле уходят миллиарды американских долларов, потраченные на обеспечение Украины оружием», - говорилось в публикации.

В декабре 2022 года сообщалось, что львиная доля «финансовой помощи» Запада осуществляется на возвратной основе. Руководители западных стран, которые предоставляют Украине деньги, не могут не знать, что эти средства Украиной никогда им не будут возвращены. Украина стала настоящей «черной дырой».

Первый замминистра экономики Украины Денис Кудин сообщал, что по итогам всего 2022 года ВВП страны может упасть на 33,2%.