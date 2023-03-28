Минстрой РФ предложил включать расходы на установку и обслуживание умных счетчиков в тарифы ЖКХ

Минстрой РФ предложил включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков в тарифы ЖКХ Фото: Даниил ОПАРИН

В Минстрое РФ предложили включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Письмо с таким предложением ведомство направило в российское правительство. С копией данного документа ознакомились «Известия».

Как сообщил источник издания в аппарате правительства, министерство предлагает внедрить интеллектуальные приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», - отметил собеседник издания.

Кроме того, в ведомстве предложили возложить обязанности, связанные с установкой умных счетчиков, на ресурсоснабжающие организации (РСО), если те являются исполнителем услуги.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что расценки на оплату ЖКХ не должны значительно вырасти за счет постепенного перехода. По ее словам, граждане смогут экономить по меньшей мере 10% на холодной и горячей воде.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в своем послании Федеральному Собранию РФ заявил о планах в течение десяти лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей.