Путин заявил, что в течение 10 лет государство сбирается инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, заявил о планах в течение 10 лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей.

«Россия будет выстраивать новые логистические коридоры, развивать внутренние маршруты и выходы в Азию. Особое внимание государство уделит международному коридору "Север - Юг", "Транссибу", БАМУ, Севморпути. В течение 10 лет государство планирует инвестировать более четырех триллионов рублей в ЖКХ», - рассказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что нашей стране «не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги». «И потом вести диалог - сколько отдавать», - добавил президент России.

Путин также заявил, что наша страна выходит на новый цикл экономики. По его словам, структура российской экономики обретает качественно новый характер.

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