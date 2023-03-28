Марочко заявил о переброске техники и резервов ВСУ из-под Киева в Харьковскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывает свою технику и резервы из-под Киева в Харьковскую область.

Как уточнил Марочко, украинские войска стягивают артиллерию польского производства в район Купянска, расположенного в Харьковской области. «Через населенный пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колон вооруженных формирований Украины», - приводит РИА Новости слова подполковника.

Марочко также сообщил, что часть колон украинской армии идет в направлении населенного пункта Новоселовское, который находится на линии соприкосновения, а другая часть колон направляется в сторону подконтрольного Украине Изюма.

«По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 27 марта, Марочко назвал ситуацию в Артемовске критической для украинских войск, отметив, что Киева решил отправить в город свои элитные подразделения.

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