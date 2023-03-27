Российские военные продолжают постепенное освобождение Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Радио “Комсомольская правда” заявил, что украинская армия находится в “критический ситуации” под Артемовском. По его мнению, об этом свидетельствует решение Киева перебрасывать под Артемовск свои элитные подразделения, проходившие подготовку в странах НАТО.

“Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку” – заявил военный, напомнив, что ВСУ на этом направлении теряют до 200 бойцов в сутки.

Как рассказывал сайт KP.RU, газета The Sunday Times также заявляет о потерях украинской армии в боях за Артемовск до 200 человек в сутки. По мнению издания, внушительные потери рано или поздно могут вынудить президента Украины Владимира Зеленского отвести войска из города.

Напомним, после некоторых разногласий между Главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским, было принято решение отстаивать Артемовск. Зеленский считает, что взятие Артемовска российскими силами развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.