Трамп заявил, что Украина будет уничтожена и озвучил сроки

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек Украине уничтожение. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.

По мнению экс-главы Белого дома, от Незалежной "ничего не останется" за те полтора года, что остаются до выборов американского президента.

Политик уверен, что он бы урегулировал конфликт за сутки при участии президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Трамп при этом не раскрыл способ, как бы ему это удалось, уточнив, что он не должен публично говорить об этом, так как в таком случае его метод не сработает.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах лимиты на помощь для Киева будут зависеть от его личной встречи с Владимиром Путиным.

Политик назвал украинский конфликт национальным стратегическим интересом Европы, а не Соединенных Штатов.

Экс-президент США выступил против призывов о смене режима в России, указав также на то, что санкционные ограничения в отношении Москвы были не эффективны.

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