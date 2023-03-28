Пушилин заявил о практически полной зачистке территории промзоны в Артемовске Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России практически полностью зачистили территорию завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), который расположен в городе Артемовске. Об этом во вторник, 28 марта, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как уточнил Пушилин, на данный момент идет жесткая и уверенная зачистка территории промзоны. По его словам, были созданы «невыносимые условия», чтобы украинские войска «даже аккуратно» пытались подвезти резервы, боевые комплекты, а также вывезти раненых. Он отметил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «все это крайне затруднено», поскольку «все дороги простреливаются».

«Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе [АЗОМ] зачистить промзону. Практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то одиночные группы», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

Напомним, днем ранее, 27 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сказал о том, что ВСУ несут серьезные потери в Артемовске, отметив, что за неделю на этом направлении украинские войска потеряли до 4,5 тысячи военных.