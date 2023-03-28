Страны ЕС планируют блокировать поставки СПГ из России без введения новых санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз собирается разработать механизм, который даст странам-членам Евросоюза возможность блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости вводить новые санкционные ограничения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ.

Сообщается, что министры энергетики стран Евросоюза намерены одобрить предложение, которое даст правительствам стран Европейского союза право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, которые нужны для поставок СПГ.

Тем не менее, отдельным странам потребуются консультации с другими странами-членами Европейского союза, а также Еврокомиссией для приведения в действие подобного механизма. Отмечается, что использование такого механизма сократит зависимость Евросоюза от российских энергоносителей.

Напомним, ранее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкционных ограничений в отношении России будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих санкций.