Глава Минобороны Украины заявил, что британские танки Challenger 2 скоро приступят к боевым задачам Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео тест-драйва британского танка Challenger 2, полученного от Великобритании, заявив, что скоро данные танки приступят к выполнению боевых задач.

«Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач», - написал глава украинского военного ведомства в Twitter.

Напомним, днем ранее, 27 марта, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что украинские танкисты завершили обучения управлению танками Challenger 2 и уже вернулись на Украину. В военном ведомстве также уточнили, что в ходе нескольких недель тренировок военных ВСУ обучали совместной боевой работе на Challenger 2.