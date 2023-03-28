Захарова заявила, что США и ФРГ попались на вбросе в СМИ ложных данных о взрывах на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин и Вашингтон, вбросив одновременно одинаковые версии диверсий, совершенных на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ. Такое заявление во вторник, 28 марта, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире программы «Антифейк» на Первом канале.

Как заявила Захарова, вброс в СМИ недостоверной информации о произошедших взрывах был необходим Берлину и Вашингтону, чтобы отвлечь внимание от американского журналиста Сеймур Херша, который обвинил США и Норвегию в организации диверсии.

По ее словам, что средства массовой информации США и ФРГ, которые опубликовали «вбросы» о взрывах, близки к правящим кругам этих стран.

Напомним, ране Херш заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон обсуждал взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». По его словам, глава немецкого правительства помогает США скрывать данные о диверсиях.