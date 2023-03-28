В МИД Польши заявили о скором визите Зеленского в Варшаву Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время приехать в Варшаву. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, отметив, что поездку намерены готовить тайно, но призвал «не спешить».

«Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить … Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит … Такого заявления не будет, по соображениям безопасности», - рассказал замглавы польского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции Wnet о визите украинского лидера.

Яблоньский также заявил, что на данный момент идет очень серьезная и интенсивная дискуссия о будущем Украины, а также ее восстановлении. По его словам, разрабатывают механизм, «который иногда называют "планом Маршалла" для Украины».

Напомним, накануне издание Star gazete написало о планах Польши присвоить себе часть украинских территорий после падения Украины.