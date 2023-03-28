Пушилин заявил об улучшении позиций российских войск на Авдеевском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на Авдеевском направлении для Вооружённых войск Украины (ВСУ) близка к критической, отметив, что в город теперь запрещен въезд гражданских, в том числе журналистов и волонтеров.

«Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет … на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

Пушилин назвал развитие ситуации около Авдеевки «достаточно стремительным», отметив, что теперь российский войска подходят «к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки уже не за горами».

Напомним, Пушилин также заявил о том, что территорию завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), который находится в городе Артемовске, зачистили практически полностью.