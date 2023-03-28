Хинштейн заявил, что силовикам планируют позволить бороться с подводными и подземными дронами

Александр Хинштейн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Государственную думу России в скором времени внесут законопроект, который позволит силовикам бороться с подводными и подземными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, сейчас сотрудникам силовых структур разрешено пресекать движение беспилотников только в воздухе. Принятие закона позволит атаковать враждебные цели также в воде и на земле.

"Беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях", - подчеркнул депутат.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге проинформировал, что армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ в районе Сухого Лимана Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как ранее писал сайт KP.RU, корабли Черноморского флота утром в среду, 22 марта, отбили атаку надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, в общей сложности было уничтожено три объекта, которые намеревались проникнуть в Севастопольскую бухту.