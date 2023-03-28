Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины 28 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины во вторник, 28 марта.

Как сообщается, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, а также Полтавской и Кировоградской областях Украины. Кроме того, тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Напомним, днем ранее, 27 марта, в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми украинских регионах и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице произошло несколько взрывов. Градоначальник также уточнил, что взрывы были в Святошинском и Оболонском районах города, экстренные службы были отправлены на места.

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