Депутат Журова назвала абсурдным решение Совбеза ООН по "Северным потокам"

Светлана Журова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) отклонить резолюцию России по проведению международного расследования взрывов на "Северных потоках" выглядит абсурдно. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, расследования против России проводились и по куда "меньшим моментам".

"Ситуация абсолютно абсурдная, потому что по меньшим моментам, где надо было обвинить Россию, хоть как-то привязать ее к каким-то событиям, тут же всякие расследования проводились", - аргументировала Журова.

Как писал сайт KP.RU, несколькими часами ранее Совбез ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

Принятию этой резолюции помешали страны Запада. При этом за принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия. Коллективный Запад выступил против, остальные воздержались.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Берлин и Вашингтон, вбросив одновременно одинаковые версии диверсий, совершенных на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", попались на умышленной дезинформации.

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