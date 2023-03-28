Роспотребнадзор разъяснил правила съемки товаров в магазинах

Роспотребнадзор заявил, что граждане имеют право вести фото- и видеосъемку товаров в магазинах Фото: Архив "КП"

Потребители имеют право вести вести фото- и видеосъемку товаров в торговых точках, заявил Роспотребнадзор, комментируя жалобы граждан на сотрудников магазинов, запрещающих снимать продукцию.

«Согласно постановлению правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимать товар на фотоаппарат или на видеокамеру. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, граждане всегда могут обратиться в территориальный орган надзорной службы в сфере защиты прав потребителей, если столкнуться с подобным запретом.

Напомним, в феврале этого года в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор обратились с просьбой проверить сервисы доставки здоровой еды. Речь идет о Good Food, Grow Food, Level Kitchen, Justfood, «Вкусмил» и My Food.