В Италии подозревают, что Артему Уссу помогли сбежать российские спецслужбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побег из-под ареста в Италии Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, был возможен благодаря помощи нескольких сообщников, подозревается участие в освобождении заключенного и «российских служб». Об этом пишет во вторник Corriere della Sera, ссылаясь на следствие.

Уточняется, что в день побега сын губернатора ждал водитель недалеко от дома, а электронный браслет, который он носил, сработал с опозданием на пару минут. Отмечается, что Усс, несмотря на запрет, использовал мобильный.

На данный момент следователи изучают записи мобильного телефона, предполагая, что арестованный контактировал с сетью сообщников. Следствие считает, что через некоторое время после побега Усс сменил автомобиль, чтобы добраться до границы со Швейцарией или же Словенией.

Напомним, ранее генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо заявил, что сомневается в возможности поимки сбежавшего Артема Усса, отметив, что тот имел в запасе всего несколько минут, чтобы скрыться из-под ареста.