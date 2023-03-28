Банки России выдали участникам спецоперации и их семьям кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки с конца сентября прошлого года до 28 февраля текущего года предоставили участникам специальной военной операции на Украине, а также членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка РФ.

Как передает регулятор, в феврале 2023 года российские кредитные учреждения предоставили участникам специальной военной операции и членам их семей кредитные каникулы на сумму 1,8 млрд рублей по 5,5 тысячи кредитов.

Уточняется, что без учета кредитных каникул, которые были оформлены в связи со спецоперацией, в феврале этого года банки реструктурировали 54,8 тысячи кредитов на сумму 26,7 млрд рублей, а также 1,8 тысячи кредитов среднего и малого бизнеса на сумму 48,7 млрд рублей.

Отмечается, что в феврале 2023 года число поступивших заявок, связанных с реструктуризацией кредитов от физических лиц, сократилось на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 166,3 тысячи заявок.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в Госдуме РФ предложили заморозить проценты по кредитам для участников спецоперации.