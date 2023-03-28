Под завалами поврежденного при обстреле ВСУ дома в Донецке найдены тела двух человек

Два человека погибли при обстреле жилого дома в Донецке со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Тела двух человек найдены под завалами квартиры на первом этаже многоквартирного дома в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале во вторник, 28 марта 2023 года.

Жилое здание, расположенное на улице Куйбышева рядом с вещевым рынком, попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник. В результате обрушились перекрытия с первого на второй этаж.

Личность погибших жильцов установлена. Это 62-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ обстреляли из артиллерии многопрофильный колледж в Мелитополе спустя 15 минут после начала занятий. При артиллерийских ударах по учебному заведению пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Напомним, мирная жительница погибла в результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке. Также повреждены жилые дома, квартиры, магазины и линии электропередачи. По данным администрации городского округа, артиллерийский удар нанесли с правого берега Днепра боеприпасами, которые ВСУ поставляет Запад.