В Европе боятся дефицита газа следующей зимой

Глава Минэнерго Швеции Эбба Буш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риски перед следующим отопительным сезоном в ЕС сохраняются даже при том, что европейские газохранилища заполнены впрок. С таким заявлением выступила глава

Минэнерго Швеции Эбба Буш перед заседанием совета ЕС по энергетике.

«По итогам отопительного сезона уровень заполненности газовых хранилищ говорит о том, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, однако опасность все еще существует», — приводит слова министра РИА Новости.

Помимо этого, Эбба Буш отметила, что отказ от экспорта российской нефти и переключение на других поставщиков никак не поспособствует решению проблемы с дефицитом энергетических ресурсов в Евросоюзе. В связи с этим Брюссель трудится над продвижением возобновляемой энергетики.

Согласно информации операторов европейской газовой инфраструктуры, по состоянию на 5 марта ПХГ заполнены на 59,57%. Это выше примерно на 20 процентных пунктов, если сравнивать с аналогичными периодами за прошедшие пять лет.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Европейский союз планирует разработать механизм, который даст странам-членам Евросоюза возможность блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Причем необходимости введения новых санкций не будет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ.