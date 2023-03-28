Немецкий депутат Котре считает, что решение ООН по "Северным потокам" говорит о вине США в диверсии

Место диверсии на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Решение Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН) об отказе от проведения международного расследования взрывов на "Северных потоках" говорит о стремлении Запада скрыть правду о причастности Соединенных Штатов к диверсии. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага Штеффен Котре.

По его оценке, по позиции западных стран в данном вопросе можно легко определить, кого они подозревают в теракте. Если бы вина лежала на Москве, то запрос на открытое расследование был бы удовлетворен, уверен парламентарий.

"В ходе расследования уже давно установлена причастность США, - уверен Котре. - Россия как пострадавшая сторона, конечно же, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить".

Как писал сайт KP.RU, ранее Совбез ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" 1 и 2.

Принятию этой резолюции помешали страны Запада. При этом за принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия. Коллективный Запад выступил против, остальные воздержались.

Напомним, Китай сожалеет, что Совет безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о проведении международного расследования взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан во вторник, 28 марта 2023 года.