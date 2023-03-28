Китай сожалеет о непринятии Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"

Место диверсии на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Китай сожалеет, что Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) не поддержал российско-китайскую резолюцию о проведении международного расследования взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан во вторник, 28 марта 2023 года.

"Китай сожалеет по поводу результатов голосования по проекту резолюции по газопроводу "Северный поток", - подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, диверсия на газопроводах "затрагивает безопасность не только в Европе, но и в рамках глобальной инфраструктуры", в связи с чем необходимо как можно быстрее получить результаты расследования и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, резолюция призывала созвать независимую комиссию, которая занялась бы беспристрастным и прозрачным расследованием диверсий на "Северных потоках". Причиной её подачи стало недоверие к методам и мотивам, преследуемым Германией, Швецией и Нидерландами, которые сейчас якобы расследуют это дело.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что решение Совета безопасности ООН отклонить резолюцию по проведению международного расследования взрывов на "Северных потоках" выглядит абсурдно.