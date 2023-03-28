Министр ВС Франции заявил об увеличении поставок снарядов калибра 155 мм Украине

Министр также отметил, что Париж вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьян Лекорню заявил о намерении Парижа увеличить поставки Киеву снарядов калибра 155 миллиметров в два раза, доведя их количество до 2 тысяч в месяц.

«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести их количество до 2 тысяч в месяц», - передает Figar слова главы ведомства, который также отметил, что Париж вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T, стоимость которого составляет несколько сотен миллионов евро.

Как сообщил Лекорню, на данный момент он вместе с премьер-министром Франции Элизабет Борн прорабатывает возможность пополнения фонда украинской поддержки, из которого уже потратили примерно 200 миллионов евро.

Напомним, 16 марта этого Лекорню сообщил о прибытии на Украину колесных танков AMX-10RC, отметив, что «некоторые уже вышли на передовую».