Глава Минобороны Франции сообщил о прибытии на Украину колесных танков AMX-10RC

Колесные танки AMX-10RC Фото: ru.wikipedia.org

Несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Бронемашины AMX-10 RC прибыли на Украину. Некоторые уже вышли на передовую», – сказал он в ходе выступления перед комиссией по обороне Национального собрания Франции.

Лекорню пообещал, что Украина получит еще несколько танков AMX-10RC.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности помочь Украине начать контрнаступление.

Напомним, Франция намерена поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Ранее стало известно, что Париж обсуждает вариант поставки Киеву танков Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. До этого Франция договорилась с Австралией о совместном производстве 155-мм снарядов для поставки Вооруженным силам Украины.