Лавров назвал условие для возобновления диалога России и США Фото: REUTERS

Для возобновления диалога с Россией власти Соединенных Штатов должны вернуться к принципам цивилизованного поведения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что должно произойти, чтобы мы возобновили наши контакты с Соединенными Штатами? Они должны вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая те принципы, которые закреплены в Договоре о СНВ», – сказал он в интервью ТАСС.

Пока Москва не видит признаков того, что Вашингтон готов даже задуматься о необходимости возвращения к истокам, закрепленным в международно-правовых документах, отметил дипломат. Глава МИД России напомнил, что в Уставе ООН зафиксирована необходимость уважать равенство государств, однако действия США прямо противоречат этому принципу.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что Соединенные Штаты перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию в мире. Так он прокомментировал заявление США о том, что они будут считать неприемлемыми любые призывы к урегулированию ситуации на Украине по итогам саммита РФ и КНР.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: США будут стараться уничтожить Китай (подробнее)