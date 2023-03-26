Лавров заявил, что США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию в мире. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"От Соединенных Штатов можно ожидать чего угодно, - подчеркнул Лавров. - Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий: дипломатических, этических, любых других".

Руководитель российского внешнеполитического ведомства так прокомментировал заявление Вашингтона о том, что будет считать неприемлемыми любые призывы к урегулированию ситуации на Украине по итогам саммита РФ и КНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Соединенные Штаты боятся возникновения ситуации, при которой уставшие от экономического ущерба в связи с украинским конфликтом страны поддержат план Китая по мирному урегулированию кризиса.

Напомним, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил обеспокоенность, что Власти Китая могут использовать визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, чтобы активизировать переговоры о перемирии на Украине, которое не поддержат США.

По словам Кирби, США считают неприемлемым мирное урегулирование без вывода российских войск с Украины, поскольку это позволит РФ закрепиться на своих позициях.