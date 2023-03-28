Пираты захватили танкер датской компании Monjasa в Гвинейском заливе Фото: REUTERS

Датский танкер, принадлежащий компании Monjasa, подвергся нападению пиратов в Гвинейском заливе. Корабль был взят на абордаж, на его борту находятся 16 членов экипажа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что пираты поднялись на борт танкера Monjasa Reformer и захватили судно, после чего связь с ним прервалась. Все члены экипажа укрылись в дальней части трюма, по предварительным данным, они на данный момент в безопасности.

Танкер не выходит на связь уже по меньшей мере двое суток - его захватили 25 марта 2023 года, в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар, в Республике Конго. На борту судна, которое передвигается под либерийским флагом, находятся химикаты и нефть. Компания, управляющая танкером, сообщила о происшествии в центр морского сотрудничества, управляемый британскими и французскими военно-морскими силами.

Ранее KP.RU сообщил о том, что подобные инциденты происходят регулярно. Например, в 2019 году африканские пираты захватили судно, которое спасло их в открытом море.