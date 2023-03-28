Замглавы Ненецкого автономного округа Блощинский задержан по подозрению в коррупции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместителя главы Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского задержали по подозрению в коррупции, рассказали источники в органах власти региона.

Как передает ТАСС, чиновник был задержан вечером в понедельник, 27 марта, после обысков.

Между тем на сайте администрации НАО сообщается, что 27 марта «во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий».

Напомним, на прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Он взят под стражу на один месяц и 29 суток. Беглов обвиняется по двум эпизодам с получением взяток (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в крупном размере).