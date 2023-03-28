МИД России разочаровался голосованием в Совбезе ООН по резолюции о «Северных потоках» Фото: REUTERS

Россия осталась разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН по российскому проекту резолюции о расследовании подрывов газопроводов «Северного потока», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Разочарованы итогами голосования. Наш проект был направлен на проведение объективного и всестороннего расследования с тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в беспрецедентной диверсии с тяжелыми экологическими и экономическими последствиями», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

По словам дипломата, резолюция была отклонена из-за активного сопротивления западных делегаций. Отсюда следует, что на Западе просто боятся беспристрастного установления правды о диверсиях на «Северных потоках», добавила Захарова.

Напомним, Совет безопасности ООН отказался принять резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах, которая была предложена Россией и Китаем. Как писал сайт KP.RU, за принятие документа проголосовали только предложившие его страны, а также Бразилия.