Раскольники ПЦУ с применением слезоточивого газа захватили единственный храм УПЦ в Ивано-Франковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раскольники ПЦУ силой захватили единственный оставшийся в Ивано-Франковской области канонический православный храм УПЦ. Против священников применили слезоточивый газ.

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Эта церковь была последней принадлежащей УПЦ в регионе.

На видео, которое опубликовала Черовецко-Буковинская епархия, видно, что против, что против священников применялся слезоточивый газ. Церковные служители были вынуждены покинуть помещение.

Сообщается, что в захвате храма участвовали «люди в масках и камуфляже». Раскольников поддержала и местная полиция, которая не вмешивалась в противоправные античеловеческие действия.

Ранее на дискриминацию представителей УПЦ на Украине обратили внимание в ООН. В МИД Украины, в свою очередь, назвали отчет международной организации по правам человека «несбалансированным».