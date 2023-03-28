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НовостиПолитика28 марта 2023 14:31

Лавров: Россия и США не взаимодействуют по вопросам ДСНВ

Хоть Россия и приостановила участие в ДСНВ - она из него не вышла
Сергей КУДРИН
Лавров: Россия и США не взаимодействуют по вопросам ДСНВ, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лавров: Россия и США не взаимодействуют по вопросам ДСНВ, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Несмотря на то, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), она из него не вышла. Однако с США никаких контактов по этому вопросу Москва не выстраивает, о чём заявил 28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в беседе с ТАСС.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — уверяет Лавров.

Напомним, решение о приостановке членства России в ДСНВ было объявлено президентом Владимиром Путиным 21 марта 2023 года. Чтобы вернуться в этот договор, Москва сперва должна понять, насколько прозрачно в нём учитывается ядерный потенциал США и стран Евросоюза, в особенности - Франции и Великобритании.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле опровергли заявления американских сенаторов, уверяющих, что Россия до сих пор связана обязательствами ДСНВ.