Лавров: Россия и США не взаимодействуют по вопросам ДСНВ, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Несмотря на то, что Россия приостановила своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), она из него не вышла. Однако с США никаких контактов по этому вопросу Москва не выстраивает, о чём заявил 28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в беседе с ТАСС.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — уверяет Лавров.

Напомним, решение о приостановке членства России в ДСНВ было объявлено президентом Владимиром Путиным 21 марта 2023 года. Чтобы вернуться в этот договор, Москва сперва должна понять, насколько прозрачно в нём учитывается ядерный потенциал США и стран Евросоюза, в особенности - Франции и Великобритании.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Кремле опровергли заявления американских сенаторов, уверяющих, что Россия до сих пор связана обязательствами ДСНВ.