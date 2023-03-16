В Кремле опровергли заявление Госдепа о ДСНВ

Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что Россия до сих пор связана договором СНВ Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления государственного департамента США о том, что приостановка участия в ДСНВ “юридически некорректна” и "Кремль до сих пор связан этим договором". Песков заявил, что Россия свое участие в договоре приостановила по решению президента.

Отдельно Песков сообщил, что разъяснения заявлений Вашингтона будет давать министерство иностранных дел России.

Напомним, закон о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях президент России Владимир Путин подписал 28 февраля 2023 года. В подписанном указе говорится, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ будет приниматься президентом РФ.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия не отказывается от обсуждения этого вопроса, и продолжит контакты с США по ДСНВ по мере необходимости.