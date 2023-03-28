Папа Римский Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Папа Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Украинской православной церковью (УПЦ), и раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), чтобы достичь согласия в вопросе изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Севастьянов переговорил по телефону с римским понтификом, и тот выразил желание стать посредником между УПЦ и ПЦУ, чтобы обе стороны нашли компромиссное решение. Франциск хочет защитить монахов УПЦ, и если стороны не смогут договориться - он выступит в этой важной роли.

Однако остаётся проблемой то, что у Папы Римского нет никаких рычагов давления на киевские власти и ПЦУ. Он может только призывать к миру и использовать личный авторитет. Юридических инструментов для того, чтобы вмешаться в произвол на Украине, у Франциска нет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что раскольники из Православной церкви Украины силой захватили единственный храм УПЦ в Ивано-Франковской области, применив слезоточивый газ.