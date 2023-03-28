Совет Федерации обсудит проект заявления в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине Фото: REUTERS

Совет Федерации РФ планирует обсудить на пленарном заседании в среду, 29 марта, проект заявления в связи с фактами нарушения прав верующих на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Документ заявления подготовил комитет СФ по международным делам. Вопрос его обсуждения внесли в предварительную повестку пленарного заседания, запланированного на 29 марта.

Ранее сообщалось, что раскольники ПЦУ выгнали из последнего канонического храма УПЦ священнослужителей. При захвате церкви применяли слезоточивый газ. Помогали сторонникам ПЦУ люди в масках и камуфляже, а также местная полиция.

Скандал вокруг православной церкви Украины не гаснет уже несколько месяцев. Служба безопасности страны проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, священников УПЦ обвиняют в госизмене, нескольких из них лишили гражданства. Правительство внесло в парламент законопроект о запрете Украинской православной церкви, в случае если выяснится, что она связана с Россией.