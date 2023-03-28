Министр ВВС США признал провал испытаний гиперзвукового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования оказались безуспешными, заявил глава Министерства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл.

«Те испытания, что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили данные, которые нам были нужны», – сказал министр в ходе слушаний в Конгрессе США.

США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW 13 марта. Она была запущена с борта бомбардировщика B-52H в районе Калифорнии.

Напомним, ранее американское издание Popular Mechanics составило «рейтинг ужаса» российских гиперзвуковых ракет. Его лидером автор публикации Луи Маззанти назвал ракету «Кинжал», которая способна обходить все существующие системы противовоздушной обороны. Также журналист отметил ракеты «Циркон», «Сармат» и «Калибр».

В марте 2022 года впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке. «Кинжал» разбил склад боеприпасов. Подробности здесь на KP.RU.

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