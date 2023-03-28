Глава Приднестровья заявил, что конфликт вокруг республики может привести к новой мировой войне Фото: REUTERS

Если киевский режим решит устроить военную провокацию в Приднестровье - это повлечёт за собой масштабный конфликт, а может быть и новую мировую войну. С таким заявлением выступил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, о чём сообщает Первый канал местного телевидения.

По словам Красносельского, если Приднестровье окажется втянуто в украинский конфликт - за ним вмешается и Молдова. За ней обязательно пойдёт Румыния, а это уже член НАТО. Следовательно, вмешается и сам Североатлантический альянс. И если так случится, то Россия в стороне также не останется.

Каким оружием будет вестись этот конфликт - Красносельский не знает, но думает, что в случае мировой войны нет смысла говорить о запрете применения всего возможного военного потенциала стран-участниц.

Ранее KP.RU сообщил о том, что НАТО и Киев планируют избавиться от Приднестровья, потому что это целый регион с российскими военными базами, расположенный в тылу у Украины.