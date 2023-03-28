Глава морского управления Росгвардии задержан по делу о коррупции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан по делу о коррупции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Масштабную коррупционную схему удалось пресечь сотрудникам собственной безопасности Росгвардии. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Задержан первый фигурант коррупционного скандала – начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков», – написал депутат в Telegram.

Как уточнил парламентарий, ущерб от действий злоумышленников составил почти 400 миллионов рублей. В отношении Волкова возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностными полномочиями». Глава морского управления Росгвардии задержан на 48 часов.

Напомним, на прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.