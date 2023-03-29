Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии от него информации о прослушке телефона

Принц Гарри обвинил королевскую семью в намеренном сокрытии от него факта прослушивания телефона. Фото: REUTERS

Британский принц Гарри обвинил свою семью в намеренном сокрытии от него информации о прослушке телефона. Подробности во вторник 28 марта рассказывает телеканал Sky News.

«Учреждение дало ясно понять, что нам не нужно ничего знать о взломе телефонов и дало ясно понять мне, что королевская семья не выступит в качестве свидетелей, так как это может разворошить осиное гнездо», - приводит телеканал выдержку из письменного заявления принца, которое было зачитано во время предварительных слушаний в Высоком суде Лондона. Термином «учреждение» принц Гарри обозначил королевскую семью, уточняет телеканал.

Напомним, принц подал иск против издательского дома Associated Newspapers, заявив, что издательский дом и принадлежащие ему газеты пользовались незаконными методами сбора информации о нем. В том числе речь идет о прослушивании телефонных разговоров и услугах частных детективов. Кроме принца Гарри, истцами выступают еще несколько селебрити, в том числе певец Элтон Джон.

Сообщается, что на предварительных слушаниях издатель отверг предъявленные обвинения.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок их сына Арчи с дронов. Знаменитая семья обвинила журналистов во вторжении в частную жизнь.

Также сообщалось, что создатели мультсериала «Южный парк» высмеяли принца Гарри и его супругу Меган Маркл. В одном из эпизодов рыжеволосый принц и его жена-актриса держат таблички со словами: «Мы хотим уединиться!» и «Хватит на нас смотреть!». Таким образом мультсериал намекнул на лицемерие со стороны герцогов Сассекских.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри, которое эксперт по королевской семье Пенни Джуниор назвал атакой на весь институт королевской семьи.

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