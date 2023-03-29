Видео с места ликвидации боевиков в Гудермесе опубликовал Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров показал видео с места ликвидации двух вооруженных преступников в Гудермесе. Фото: кадр из видео.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с места ликвидации двух вооруженных преступников в Гудермесе. Операция была проведена чеченскими силовиками во вторник 28 марта.

Кадыров лично выехал на место проведения операции по ликвидации преступников и прокомментировал произошедшее. По словам главы Чеченской Республики, преступники находились в частном секторе Гудермеса. После того, как их блокировали, злоумышленники бросили гранату в сторону силовиков и были ликвидированы ответным огнем. Подробности здесь на KP.RU.

Кадыров уточнил, что никто из представителей силовых структур не пострадал. Также глава Чечни опроверг причастность ликвидированных преступников к якобы остаткам некоего бандитского формирования и призвал не распространять фейковую информацию и слухи.

Рамзан Кадыров поблагодарил силовиков за успешно проведенную операцию.

«Никому не позволим нарушить покой наших граждан», - резюмировал он.