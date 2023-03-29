«Идеальный шторм». Американский журналист предрек ослабление доллара и крушение экономики США

Американский обозреватель предрек крах экономики США из-за ослабления доллара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

США находятся на пороге экономического кризиса невиданных масштабов. Такое развитие событий предрек американский обозреватель Фарид Закария. По мнению эксперта, кризис, который он охарактеризовал как «идеальный шторм», накроет Штаты после прекращения доминирования доллара на глобальном рынке.

«Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара», - сказал Закария в эфире телеканала СNN, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Закария отметил, что доллар ведет себя нестандартно, ослабевая в условиях финансового кризиса, а не укрепляясь, как это было ранее, и посоветовал гражданам США «начать беспокоиться».

Обозреватель напомнил, что США удавалось спасать свою экономику путем «нездоровых манипуляций», которые были допустимы благодаря «уникальному статусу доллара».

«Если он изменится, США ожидает невиданная расплата», - резюмировал Фарид Закария.

Напомним, вице-президент Всемирного банка Гилл заявил, что мировую экономику ждет «потерянное десятилетие».

Ранее аналитик Антонов рекомендовал обменять доллары и евро на юани. Эксперт посоветовал избавиться от долларов из-за высоких рисков.