Врач предупредил об опасности зачатия в состоянии опьянения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин в разговоре с Lenta.ru предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя токсически воздействует на организм, чему подвержены как мужские, так и женские половые клетки.

Масякин отметил, что при регулярном употреблении алкогольных напитков в мужском организме происходят различные изменения, такие как снижение выработки сперматозоидов.

«Некоторые нарушения развития удается диагностировать на этапе формирования плода в утробе матери, некоторые выявляются после рождения ребенка, а другие - через какое-то время», - заявил эксперт.

Специалист отметил, что алкоголь и беременность - понятия не совместимые, уточнив, что алкогольные напитки неблагоприятно влияет не только на процесс вынашивания, но также на здоровье и развитие самого плода.

Как заявил эксперт, в случае, когда женщина склонна к частому употреблению алкоголя, то накопившиеся токсины могут вызвать выкидыш на ранних сроках, а при выживании плода у малыша могут возникнуть патологии дыхательных путей и порок сердца.

По его словам, при подготовке к зачатию ребенка родителям нужно отказаться от вредных привычек, по меньшей мере, за полгода. «Если хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым - полностью исключите алкоголь заблаговременно до зачатия и в первые недели беременности особенно, а также не возвращайтесь к нему вплоть до окончания периода лактации», - отметил он.

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова также рассказывала о вреде употребления алкоголя во время беременности. Как писал RT, эксперт заявила, что во втором и третьем триместре у ребенка может развиться сочетание психологических и физиологических дефектов.

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