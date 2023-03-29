Генпрокуратуру РФ попросили проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Сейчас концерты и гастроли Валерия Меладзе на территории страны ограничены, однако он продолжает гастролировать за рубежом Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Генпрокуратуру с требованием проверить певца и продюсера Валерия Меладзе на предмет финансирования им ВСУ обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, было установлено, что певец «неоднократно критиковал принятые госорганами и президентом РФ решения» на тему специальной военное операции. Бородин также уточнил, что сейчас концерты и гастроли Валерия Меладзе на территории страны ограничены, однако он продолжает гастролировать за рубежом.

В своем обращении Бородин вспомнил и об инциденте на новогоднем корпоративе в Дубае, где Меладзе поддержал лозунг украинских нацистов. В связи с этим и возникло предложение проверить, не идут ли заработанные Меладзе на корпоративах в Москве и Дубае средства на поддержку ВСУ, приводит слова Бородина RT.

Ранее обращение с просьбой проверить Меладзе на возможное финансирование ВСУ поступило также в полицию. Автор письма общественный деятель Антон Коробков-Землянский рассказал сайту KP.RU, что просит правоохранителей проверить - куда идут заработанные певцом на корпоративах в Москве и Дубае средства.

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