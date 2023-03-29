Запрет на использование образа муми-троллей в России не повлияет на выпуск книг о них Фото: стоп-кадр из мультфильма

Запрет правообладателями использования образа муми-троллей в РФ не повлияет на выпуск книг, сообщили представители издательств АСТ и «Азбука-Аттикус» ТАСС. Книги Туве Янссон продолжат издавать и продавать.

Ранее стало известно, что финская компания Moomin Characters перестала выдавать и продлевать существующие лицензии на использование образа муми-троллей в России. Причиной стала политическая позиция организации.

Однако книжные издательства пока что продолжат выпуск книг про сказочных существ. Директор департамента детской литературы издательства АСТ Сергей Тишков пояснил, что правообладатели приостановили продажу новых лицензий и продление действующих. У российских издателей литературы договоры остаются действительными.

В пресс-службе «Азбуки-Аттикус» подтвердили, что книги Туве Янссон на русском языке продолжат переиздавать и продавать.