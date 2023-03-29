Врач объяснила, почему люди часто болеют простудой с наступлением весны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что скачки температуры воздуха и атмосферного давления делают иммунную систему человека более восприимчивым к вирусам и инфекциям.

Эксперт отметил, что переход от зимы к весне возможно облегчить при помощи корректировки питания, а также образа жизни. Специалист рекомендовала ввести в рацион больше продуктов с витамином С и цинком. «Также важны физические упражнения и спорт - это укрепляет иммунную систему», - отметила она.

Савельева также отметила, что качественный сон положительно влияет на состояние организма, а также не рекомендовала есть на ночь тяжелую пищу, отметив, что в спальне должно быть тихо, прохладно и темно.

«После зимы организму не хватает витамина D, который вырабатывается под солнечным светом. Его запасы нужно восполнять, иначе возникнут проблемы со сном», - отметила она.

Врач также посоветовала носить весной шарф тем, кто часто болеет бронхитом или ринитом, а также обратила внимание на то, что «частая ошибка многих - начинать одеваться легко раньше времени».

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» назвала причинами частых ОРВИ в межсезонье стресс и нехватка витаминов.

Как писал RT, врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Просянникова заявил, что зима может ослабить защитные силы человеческого организма, что сделает его более восприимчивыми к болезням в переходный период.