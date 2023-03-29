Два врио замглавы Брянской области задержаны по подозрению в получении взяток Фото: Александр Смирнов/ТАСС

Временно исполняющие обязанности заместителей главы Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова задержаны по подозрению в получении взятки, рассказали в правоохранительных органах региона.

По информации ТАСС, в отношении задержанных сейчас возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Размер взятки составил 4,4 миллиона рублей. Посредников, которые передавали ее, также задержали – против них возбуждены уголовные дела.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно о задержании главы морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о коррупции. В ходе расследования выяснилось, что должностные лица организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Ущерб от действий злоумышленников составил почти 400 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.