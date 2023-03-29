Минпромторг России предложил запустить эксперимент по маркировке соков и газировок с 15 мая 2023

Минпромторг России предложил запустить эксперимент по маркировке соков и газировок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления правительства о проведении эксперимент по маркировке безалкогольных напитков.

Как следует из документа, размещенном на портале нормативных правовых актов, эксперимент предлагается провести с 15 мая 2023 по 1 февраля 2024 года. Маркировать планируется фруктовые и овощные соки, напитки с соком, морсы, компоты, растительные напитки, а также минеральные и газированные воды, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества.

Авторы проекта постановления называют целью проведения эксперимента апробацию системы маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков и для повышения сбора налогов и таможенных платежей.

Также в процессе эксперимента планируется определить параметры производства и оборота продукции, передаваемых в информационную систему участниками рынка безалкогольных напитков. Они необходимы для подтверждения корректного начисления акциза по отдельным видам безалкогольных напитков, подлежащих обложению акцизами с 1 июля этого года, сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минпромторг РФ предложил начать обязательную маркировку БАДов с октября 2023.