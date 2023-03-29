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НовостиНаука29 марта 2023 11:45

Британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру

Sky News: Астрономы обнаружили черную дыру в 33 миллиарда раз тяжелее Солнца
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру Фото: пресс-служба NASA

Британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру Фото: пресс-служба NASA

Астрономы Даремского университета в Великобритании обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой в 33 миллиарда раз больше массы Солнца.

Как передает телеканал Sky News, эта черная дыра является одной из самых больших из когда-либо обнаруженных. По словам ведущего автора исследования Джеймса Найтингейла, «это верхняя граница того, насколько большими теоретически могут быть черные дыры».

Ученые назвал обнаружение этой черной дыры «чрезвычайно захватывающим открытием». Как считают авторы исследования, их открытие дает астрономам возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.

Напомним, летом прошлого года ученые нашли самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной. Находящаяся в центре галактики Млечный Путь черная дыра в 500 раз меньше ее по размеру. Обнаруженный объект также оказался в центре галактики, но другой.