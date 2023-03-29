Путин назвал целью государства рост доходов населения

Рост доходов населения России - цель государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 29 марта 2023 года. Фото: REUTERS

Рост доходов населения России - цель государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 29 марта 2023 года.

По словам российского лидера, нужно приложить все усилия, чтобы жителям страны хоть немного, но все-таки жилось лучше, необходим планомерный рост доходов.

"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики – это динамика доходов граждан, - подчеркнул Путин. - В конечном итоге, это наша цель, чтобы людям жилось лучше".

Президент уточнил, что сейчас наблюдается скромный рост реальных доходов граждан. Речь идет о десятых долях процента, поэтому следует добиваться более интенсивного роста. Глава государства отметил, что повышение МРОТ будет этому способствовать.

Напомним, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент России Владимира Путин заявил, что МРОТ вырастет в России до 19 242 рублей. Он напомнил, что с начала этого года МРОТ был проиндексирован на 6,3%, а в 2022 году увеличен дважды – почти на 20%.

В январе этого года глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда до июля 2023 года с опережением роста инфляции. Кроме того, президент поручил подготовить к июлю этого года предложения по дальнейшему увеличению МРОТ в стране.