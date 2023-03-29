Илон Маск и более тысячи экспертов призвали остановить обучение нейросетей из-за угрозы человечеству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск вместе с более 1000 экспертами в области искусственного интеллекта потребовал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей. В открытом письме к лабораториям ИИ говорится, что неконтролируемый процесс в этой области может представлять угрозу для человечества. Документ опубликовали на сайте некоммерческой организации Future of Life Institute.

В письме призывают к приостановке обучения ИИ минимум на шесть месяцев. За это время лаборатории и независимые специалисты должны разработать и внедрить набор общих протоколов безопасности, которые позволят впоследствии независимым экспертам проверять и контролировать развитие появляющихся систем искусственного интеллекта.

— Об этом перерыве необходимо объявить публично, его исполнение должны быть проверяемым и охватывать всех ключевых участников отрасли. Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий, — говорится в письме.

Эксперты также считают, что необходимы изменения в политической сфере. Так, подписавшиеся выступили за создание новых регулирующих органов, специализирующихся на вопросах ИИ, а также системы контроля на госуровне для обеспечения безопасности новых систем.

Помимо Илона Маска письмо подписали один из основателей Apple Стив Возняк, ведущие эксперты в области искусственного интеллекта Стивен Расселл и Иошуа Бенджио, а также еще более 1100 значимых экспертов в сфере ИИ.

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