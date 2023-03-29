Лавров считает, что Запад не заинтересован в остановке конфликта на Украине Фото: REUTERS

Запад не хочет останавливать конфликт на Украине, о чем свидетельствует недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном прекращении огня, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Блинкен заявил, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий анализ, мне сказать трудно. Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну», – сказал дипломат на пресс-конференции главой МИД Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.

По мнению Лаврова, страны Запада видят в боевых действиях на Украине свои интересы, прежде всего с точки зрения устранения очередного конкурента на мировой арене в лице России.

Напомним, накануне госсекретарь США заявил, что предложения о прекращении огня на Украине могут быть всего лишь «циничной ловушкой» для заморозки конфликта. По словам главы Госдепа США, нужно «беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия», но на деле только «позволит России закрепить свои достижения, выиграть время».